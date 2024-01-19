صدمة "كأس آسيا" تُربك حسابات الشباب في دوري روشن السعودي!

صدمة قوية لنادي الشباب!

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تلقى نادي الشباب صدمة قوية خلال الساعات الماضية، بعدما تعرض الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو حارس الليوث الأساسي، لإصابة قوية للغاية، ستجعله يغيب لنهاية الموسم.

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وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، عن إصابة حارس الشباب بقطع في الرباط الصليبي، الأمر الذي سيجعله يغيب لنهاية الموسم الحالي.

إصابة كيم سيونج جيو ستُربك حسابات نادي الشباب بشكل كبير، حيث سيكون هدفه حاليًا التعاقد مع حارس مرمى بديلًا له لتعويضه.

كما أن الشباب كان يرغب في التخلص من خدمات فواز القرني الحارس البديل لجيو، حيث أبلغه بالبحث عن فريق آخر، وفقًا لما أوردته صحيفة "الرياضية" في وقت سابق.

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وبعد إصابة جيو، قد يتراجع الشباب عن فكرة التخلص من القرني، مع تدعيم الفريق بحارس مرمى جديد، سواء أجنبي أو محلي.

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