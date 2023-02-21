صدمة قوية في النصر .. إصابة مفاجئة لبيتي مارتينيز ونهاية موسمه!

اللاعب الأرجنتيني عانى في بداية الموسم من التهاب في غشاء التامور، أبعده عن أول تسع مباريات من دوري روشن، وحاليًا إصابة جديدة تنتهي موسمه

لحق الأرجنتيني بيتي مارتينيز؛ لاعب النصر السعودي، بزميله الكولومبي دافيد أوسبينا، حيث انتهى موسمه هو الآخر، بعد تعرضه لإصابة قوية.

أوسبينا خرج من قائمة العالمي في الميركاتو الشتوي الماضي، بعدما أصيب بكسر في أحد عظام المرفق، وخضع لعملية جراحية، ليضطر النادي للتعاقد مع الحارس الأرجنتيني أجوستين روسي على سبيل الإعارة من بوكا جونيورز.

والليلة، أعلن النادي العاصمي إصابة بيتي مارتينيز بقطع كامل في الرباط المتصالب الأمامي للركبة اليسرى، ليتأكد غيابه عن المباريات لنهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن بيتي كان قد غاب عن التسع جولات الأولى للنصر في الموسم الجاري من دوري روشن، إثر معاناته من التهام في غشاء التامور المحيط بالقلب، قبل أن يتم شفائه منه بشكل كامل.

وشارك اللاعب بعدها في تسع مباريات مع العالمي في مختلف البطولات، كان خلالها أحد البدائل القوية التي يعتمد عليها المدرب الفرنسي رودي جارسيا.