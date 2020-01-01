صدمة في خليفة لويس سواريز ببرشلونة!

خطوة لم تكن متوقعة..

في كثير من الأوقات، تقرر الأندية أن تُكرم نجمها المُغادر من خلال حجب رقمه لمدة معينة تقديرًا لجهوده الأسطورية معهم، لكن يبدو أن هذا ليس الحال مع برشلونة ولويس سواريز.

لويس سواريز اضًطر لمغادرة برشلونة هذا الصيف بناء على رغبة الإدارة والمدرب رونالد كومان، ليرحل متجهًا إلى الغريم أتلتيكو مدريد في صفقة مجانية تقريبًا رغم سريان عقده في كتالونيا حتى صيف 2021.

إدارة البرسا وكومان أرادا ضم بديل فعلي لسواريز وتعددت الأسماء بين لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر، وكثير من المهاجمين الآخرين كان آخرهم ممفيس ديباي.

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في نهاية المطاف، أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية من دون أن يقوم برشلونة بالتعاقد مع مهاجم صريح، لكن كومان خرج وقال أنه يمتلك خيارات عديدة أبرزها اللعب بليونيل ميسي كمهاجم وهمي أو الاعتماد على أنطوان جريزمان.

وفي لفتة توضح أن إدارة برشلونة لا تكن لسواريز ذلك الاحترام الذي يستحقه قياسًا بأنه ثالث الهدافين التاريخيين للنادي، وافق جوسيب ماريا بارتوميو على أن يرتدي القميص رقم 9 مارتن برايثوايت، الذي لم يكمل العام في كامب نو.

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برايثوايت يمكنه اللعب في مركز المهاجم، لكن بالطبع شتان الفارق بين قدراته وبين سواريز، الذي سجل 195 هدفًا وصنع 113 آخرين في 283 مباراة بالقميص الكتالوني، إلا أن ذلك لم يمنع الإدارة من الموافقة على تبديل رقم 22 بـ9 بعد أيام من رحيل اللويزيتو.

وكان برايثوايت قد انضم إلى برشلونة في شهر فبراير الماضي ليعوِّض المصاب عثمان ديمبيلي، وعلى مدار 11 مباراة فقط بقميص البلوجرانا سجل هدفًا وحيدًا، ولم يتمكن من المشاركة الأوروبية لعدم قيده.

البعض يرى أن سواريز استحق أن يُكرّم بطريقة أفضل من ذلك، فبعد الخروج الذي وصفه صديقه ليونيل ميسي بـ"طرد غير مستحق"، يُمنح رقمه إلى مهاجم لا يُقارن به وبعد أيام قليلة من ترك كامب نو.