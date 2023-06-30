صدمة في ريال مدريد .. لوكا مودريتش متهم بجريمة خطيرة!

يواجه لوكا مودريتش اتهامات خطيرة للغاية بعد أيام من رفضه الانتقال إلى السعودية

دخل النجم الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، كـ"متهم" في جريمة خطيرة ببلاده.

مودريتش أثار الجدل في الشارع الرياضي العالمي، خلال الفترة الماضية؛ بعد رفضه عرضًا سعوديًا ضخمًا؛ للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وتفضيله التجديد مع ريال مدريد؛ لمدة موسم رياضي آخر.

ووفقًا لصحيفة "ريليفو" الإسبانية، يواجه مودريتش، تهمة الشهادة الزور في قضية تهرب ضريبي، ضد مسؤولين كبار؛ وهو ما يُعتبر في كرواتيا، جريمة كبرى.

وكشفت الصحيفة، عن أن مكتب المدعي العام، وجّه تهمة الشهادة الزور لمتوسط ميدان الريال، على خلفية الشهادة الزور في عام 2017، في قضية تهرب 3 مسؤولين في نادي دينامو زغرب الكرواتي، من دفع الضرائب، في صفقة انتقاله إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعب الكرواتي الآخر ديان لوفرين، متهم أيضًا بـ"الشهادة الزور"، في قضية اتهام نفس المسؤولين، بالتهرب الضريبي، في صفقة انتقاله إلى أولمبيك ليون الفرنسي.

ومن جانبه.. أصدر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، بيانًا عبر موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، يؤكد من خلاله على احترامه للقانون، وأحكام القضاء.

لكن.. الاتحاد المحلي للعبة، طالب بمعاملة خاصة لمودريتش ولوفرين؛ لخدمتهما الكبيرة للبلاد والمنتخب الوطني، ومساهمتهما في الحصول على الميداليتين الفضية والبرونزية في كأسي العالم 2018 و2022.