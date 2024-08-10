بعد صليبي جوهرة ريال مدريد.. كواليس صدمة الملكي

ضربة موجعة لأنشيلوتي وجمهور ريال مدريد...

تقلى ريال مدريد، ومدربه كارلو أنشيلوتي، بإصابة خوان مارتينيز، مدافع الفريق الشاب بقطع في الرباط الصليبي، في وقت حصل فيه على ثقة مدربه الإيطالي، وكان قريبًا من المشاركة مع الفريق الأول في السوبر الأوروبي.

إصابة المدافع صاحب الـ 16 عامًا، تسببت في صدمة قوية للمدرب كارلو أنشيلوتي، خاصة أنه كان ينوي الاعتماد على مارتينيز، في الفترة القادمة وبشكل أساسي في تشكيل ريال مدريد.

وبعد تألق مارتينيز، في المعسكر التحضيري لريال مدريد، صرفت إدارة الميرينجي النظر، في التعاقد مع مدافع خلال الميركاتو الصيفي، واعتبرته بدلًا من صفقة ليني يورو، التي فشلت وفاز بها مانشستر يونايتد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" فإن إصابة مارتينيز، لا تعتبر ضربة للفريق الأول في ريال مدريد، فحسب بل ضربة لفريق الشباب، الذي كان فيه من الركائز الهامة بالإضافة للمنتخب الإسباني للشباب.

جدير بالذكر أن خوان مارتينيز، كان قريبًا من الدخول إلى قائمة ريال مدريد، لمواجهة أتالانتا، في السوبر الأوروبي مساء الأربعاء القادم، وكان من المحتمل أن يشارك في الجولة الأولى بالدوري الإسباني، أمام ريال مايوركا، مساء الأحد 18 أغسطس.