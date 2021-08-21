صدمة داخل الأهلي بسبب عمر السومة

الراقي سيفقد النجم السوري الفترة القادمة

تلقى الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة الألباني بيسنيك هاسي، صدمة قوية بسبب المهاجم السوري عمر السومة، والذي تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الحزم.

وشهدت مباراة الأهلي والحزم، بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تعرض عمر السومة لإصابة قوية، تسببت في خروجه من المباراة في الدقيقة 11 من زمن المباراة.

ما هي طبيعة إصابة السومة ومدة غيابه عن الأهلي؟

وكشف الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن حجم إصابة عمر السومة، ومدة غيابه عن الملاعب خلال الفترة القادمة.

وكتب الأهلي عبر حسابه على تويتر: "أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها الكابتن عمر السومة، عن إصابته بتمزق من الدرجة الثانية، ويحتاج إلى 4 أسابيع من العلاج والتأهيل، قبل العودة مجددًا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول".

وتسبب هذا الخبر في صدمة هاسي، الذي يعتمد على السومة بشكل أساسي في مباريات الفريق الرسمية، وهو الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على مستوى الفريق خلال الفترة القادمة.

أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها الكابتن #عمر_السومة عن إصابته بتمزق من الدرجة الثانية، ويحتاج إلى (٤) أسابيع من العلاج والتأهيل، قبل العودة مجدداً للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول.@omaralsomah pic.twitter.com/kNVIFwvYRA — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 21, 2021

ما هي المباريات التي سيغيب عنها عمر السومة؟

وبعد أن أعلن الأهلي عن غياب عمر السومة 4 أسابيع، سيغيب اللاعب السوري عن 4 مواجهات ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

السومة سيغيب عن مواجهات ضمك ثم التعاون ثم الفتح ثم الفيحاء، حيث ستقام المباراة الأخيرة يوم 23 سبتمبر المقبل، وفرص مشاركته فيها ستكون ضعيفة.

الأمر المهم أن السومة سيكون جاهزًا بنسبة كبيرة للمشاركة في مباراة ديربي جدة أمام فريق الاتحاد، والمقرر لها 1 أكتوبر القادم، وسيحدد هذا الأمر الجهاز الطبي للفريق.

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