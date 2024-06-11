صدمة جديدة للاتحاد ... "كييزا لن يلعب سوى لهذا الفريق في الدوري السعودي"

الجناح الإيطالي مطلوب في دوري روشن

فيما تُمني جماهير الاتحاد نفسها بتعاقد ناديها مع جناح يوفنتوس، فيديريكو كييزا، وجه لهم الإعلامي عبد العزيز المريسل صدمة كبيرة.

كييزا ارتبط بالانتقال للاتحاد مؤخرًا، خاصة في ظل الحديث عن نية يوفنتوس التخلص منه هذا الصيف، وذلك حال عدم نجاح مفاوضات تجديد عقده الذي سينتهي صيف 2025.

المريسل أوضح بشكل جازم عبر منصة إكس أن كييزا حال انتقل إلى دوري روشن السعودي فلن يلعب سوى للنصر، ليُخرج الاتحاد من الحسابات تمامًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ كتب "كييزا لاعب كبير جداً ويحتاجه أي فريق وإذا سيأتي للدوري السعودي سيحضر لنادي النصر. انتهى".

جدير بالذكر أن اللاعب الذي انضم للسيدة العجوز قادمًا من فيورنتينا صيف 2022 لعب 33 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم سجل بها 9 أهداف وصنع 3.