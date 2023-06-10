صدمة جديدة .. خيار سانتو "الإسباني" يتراجع عن الانضمام إلى الاتحاد

الأخبار أصبحت سلبية في الاتحاد بعد التعاقد مع بنزيما

فيما يبدو أن عين الحسود أصابت الاتحاد بعد التعاقد مع كريم بنزيما، إذ تتوالى الصدمات والمفاجآت غير السارة للفريق منذ التوقيع مع مهاجم ريال مدريد السابق والمتوج بالكرة الذهبية عام 2022.

الصدمة الأولى كانت تعثر التعاقد مع نجولو كانتي عقب التوصل لاتفاق على كافة التفاصيل، وذلك بسبب ظهور علامات سلبية في الكشف الطبي الذي خضع له اللاعب قبل التوقيع النهائي، ثم كانت الصدمة الثانية بإصابة أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن اللعب لـ6-8 أشهر.

الصدمة الجديدة كشفت عنها صحيفة آس الإسبانية وتمثلت في تراجع جناح وولفرهامبتون، أداما تراوري، عن اللعب للعميد بعدما كان أول اسم تم التأكيد على قدومه للفريق بناءً على طلب خاص من المدرب نونو سانتو.

المدرب البرتغالي كان قد تولى تدريب الجناح الإسباني حين كانا معًا في فريق الذئاب الإنجليزي، وقد طلب من إدارة الاتحاد ضمه هذا الصيف خاصة أنه غير مرتبط بعقد مع أي نادٍ، وقد رجحت المصادر في البداية موافقته على الالتحاق بمدربه السابق في دوري روشن لكن صحيفة آس أكدت اليوم عكس ذلك.

الصحيفة الإسبانية أوضحت أن تراوري يُفضل الانتظار للحصول على عرض أفضل من أحد الأندية الأوروبية، مشيرة إلى أن ريال بيتيس أحد أبرز المهتمين بالحصول على خدماته.

يُشار إلى أن صاحب الـ27 عامًا لعب 131 مباراة تحت قيادة سانتو في وولفرهامبتون، سجل بها 10 أهداف وصنع 18.