بطل العالم ينتصر في الظهور الأول بالبطولة

بعد الفوز بالنسخة الماضية والحصول على كأس العالم 2022، افتتحت الأرجنتين بطولة كوبا أمريكا 2024 بصورة تليق كثيرًا بفريق بطل ومنافس شرس.

ليونيل ميسي ورفاقه نجحوا في الفوز على كندا بهدفين نظيفين، بالمباراة التي جمعت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، في إطار منافسات كوبا أمريكا المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

المنتخب الأرجنتيني انتظر حتى الدقيقة 49 من أجل تسجيل الهدف الأول، بصناعة من أليكسيس ماك أليستر، بينما أضاف لاوتارو مارتينيز الثاني في الدقيقة 88 من صناعة ميسي.

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الانتصار كان مرضيًا إلى حد كبير لبطل العالم من الناحية العملية، ولكن هل ظهر الفريق في أفضل حالاته؟

فرص ضائعة

أتيحت بعض الفرص السانحة لميسي خلال هذه المباراة ولكنه فشل في تحويلها إلى أهداف، ليكتفي بالمساعدة في تسجيل بلاده لثنائية في شباك الفريق الخصم.

الفريقان سددا سبع تسديدات في الشوط الأول دون الوصول إلى الشباك، وكانت الأرجنتين هي الأكثر خطورة مقارنة بفريق المدرب جيسي مارش.

الشوط الثاني كان أفضل للأرجنتين، حيث أتيحت له 7 فرص كبيرة، بينما حصلت كندا على فرصتين فقط تصدى لهما إيميليانو مارتينيز بسهولة.

رصيد الأهداف كان من الممكن أن يزيد، ولكن الحارس الكندي ماكسيم كاريبو تصدى لبعض الكرات الخطيرة، مُحاولًا إبقاء فريقه في الصورة لأطول فترة ممكنة.

وأما بالنسبة لكندا فكانت أخطر محاولاتها عن طريق كرة لجوناثان ديفيد، ولكن كرته مرت فوق العارضة، بالإضافة لكرتين من ألفونسو ديفيس فشل في تحويلهما لهدف.

وأما بالنسبة لليونيل ميسي، فرغم عدم هزه للشباك، إلا أنه قام بنثر سحره في العديد من اللقطات وكان من نجوم المباراة مع المتألق أليكسيس ماك أليستر، في مباراة مبشرة برؤية المزيد من نجم إنتر ميامي في المباريات القادمة.

ملعب متواضع

البداية تبدو مبشرة للأرجنتين من ناحية الأداء والنتيجة، ولكن ماذا عن البطولة نفسها؟ الأمور تبدو مقلقة للغاية وغير مبشرة إطلاقًا.

الأرجنتين واجهت الكثير من المشاكل مع عشب الملعب الذي أعاق الفريق في العديد من اللقطات، ولولا أن الخصم هو كندا، لكانت النتيجة تغيرت تمامًا.

المباراة أقيمت على ملعب مرسيدس بنز، معقل فريق أتلانتا فالكونز لكرة القدم الأمريكية وفريق أتلانتا يونايتد، وعادة ما يكون ملعبًا بالعشب الصناعي، ولكن بسبب كوبا أمريكا، تم وضع سطح مؤقت من العشب الطبيعي على الأرضية.

العشب تم تركيبه منذ خمسة أيام بعد انتهاء مباراة أتلانتا وهيوستن دينامو، لذلك ظهر في حالة سيئة للغاية أغضبت ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين.

وهو الأمر الذي يضع العديد من علامات الاستفهام على الأداء التنظيمي للولايات المتحدة، خاصة وأنها تستعد لتنظيم كأس العالم 2026 بالمشاركة مع كندا والمكسيك.

وبجانب الملعب لم يكن حفل الافتتاح مُبهرًا كذلك، لتزيد علامات الاستفهام حول القوة التنظيمية الأمريكية، خاصة وأن اللعبة لا تتمتع بشعبية كبيرة في البلاد.