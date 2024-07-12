صدمة لبرشلونة وريال مدريد .. مفاجآت بالجملة في تصنيف الاتحاد الأوروبي للموسم الجديد!

مركز غير متوقع لمانشستر سيتي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكل رسمي، عن أحدث تصنيف له للأندية داخل القارة العجوز، والذي شهد بعض المفاجآت المدوية غير المتوقعة.

المفاجأة الأولى كانت بغياب برشلونة عن أول 10 مراكز واحتلاله المرتبة الثامنة عشر بـ67 ألف نقطة فقط، ويأتي بعده نادي آرسنال الإنجليزي في المركز التاسع عشر بـ62 ألف نقطة، وهو ما جاء بمثابة الصدمة لمشجعي الفريقين.

والمثير أن أندية أتلتيكو مدريد، وست هام، بنفيكا، مانشستر يونايتد، لايبزيج، بورتو وباير ليفركوزن، جميعها جاءت في مراكز متقدمة عن آرسنال وبرشلونة بسبب حصولها على عدد أكبر من النقاط، وفقًا لنتائجهم في المسابقات الأوروبية بالفترة الأخيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأما بالنسبة لأول 10 مراكز، فقد جاء مانشستر سيتي في الصدارة بحصوله على 123 ألف نقطة، ومن بعده ريال مدريد بطل آخر نسخة من دوري أبطال أوروبا برصيد 119 ألف نقطة، ثم بايرن ميونخ ثالثًا وليفربول وروما بالمركزين الرابع والخامس على الترتيب.

وتسبب عدم تواجد ريال مدريد في المركز الأول بحالة صدمة هائلة لدى المتابعين، بسبب النجاح الأوروبي الساحق للفريق الفترة الأخيرة وحصوله على لقبين لدوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي خلال فترته الثانية في سانتياجو برنابيو.

وفي المركز السادس جاء العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان بـ85 ألف نقطة، وبعده كل من فياريال وبوروسيا دورتموند وتشيلسي وإنتر، ضمن أفضل 10 فرق في أوروبا لتصنيف موسم 2024/2025.