صدمة.. إيدين هازارد يدرس الاعتزال!!

قرار تأخر كثيرًا.. أم يأتي في وقته المناسب؟

ربما ما يحدث متوقع ولكن أن يأتي بهذه السرعة والطريقة أمر مفاجئ، إيدين هازارد يبدو الآن قريبًا أكثر من أي وقت مضى من الاعتزال الدولي!.

موقع "إتش إل إن" الرياضي البلجيكي أفاد بأن لاعب ريال مدريد ومنتخب بلجيكا يدرس في الأيام الحالية قرار الاعتزال الدولي في أعقاب خروج منتخب بلجيكا المفاجئ من الدور الأول لكأس العالم 2022 في قطر رغم أنه كان واحدًا من أهم المرشحين للحصول على لقب البطولة.

الموقع يشير إلى أن البلجيكي وإن كان سيتريث قبل اتخاذ القرار، إلا أن المؤشرات الأكبر تشير إلى أن قرار الاعتزال هو الأقرب.

مسيرة هازارد الدولية التي بدأت عام 2008 ستتوقف حال اتخاذه هذا القرار، لقد بدأ هازارد مشواره مع الشياطين الحمر بعمر 17 عامًا، شارك في 126 مباراة وسجل 33 هدفًا ومنح 36 صناعة وساهم في حصول الشياطين على المركز الثالث في كأس العالم 2018.

يأتي هذا بعد يوم واحد من خروج بلجيكا وإعلان مدربها روبرتو مارتينيز إنهاء مسيرته مع الشياطين الحمر.