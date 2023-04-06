صدمة .. أندية الدوري الإنجليزي تستعين بمتابعين مزيفين لزيادة الشعبية!

تقرير يكشف امتلاك جميع أندية الدوري الإنجليزي لمتابعين وهميين على وسائل التواصل الاجتماعي.

كشف تقرير عن قيام جميع حسابات أندية الدوري الإنجليزي الرسمية بامتلاك متابعين وهميين عبر موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

التقرير الذي أعده موقع "CasinoGuardian" الإنجليزي، باستخدام أداة لتحليل البيانات عبر الإنترنت، كشف عن وجود نسبة من المتابعين الوهميين في كافة الحسابات الرسمية لأندية "البريمييرليج" على تطبيق "إنستجرام".

التقرير كشف أن نادي بورنموث هو الفريق صاحب أعلى نسبة من المتابعين الوهميين، وأن نسبة 36.12% من متابعي النادي زائفين.

ويشير التقرير إلى أن 13 ناديًا من أندية الدوري الإنجليزي لديها نسبة متابعين زائفين بنسبة تتجاوز 25%، أي أكثر من ربع عدد المتابعين.

مانشستر يونايتد يعد من الفرق التي لديها أقل نسبة متابعين وهميين على "إنستجرام"، حيث يحتل المركز 18 في القائمة، بنسبة 22.52% من المتابعين الوهميين، ومع ذلك وبالنظر إلى عدد المتابعين الكبير للشياطين الحمر البالغ 61.5 مليون متابع، فإن ذلك يعادل 13.8 مليون متابع وهمي.

نادي آرسنال تتجاوز نسبة المتابعين المزيفين في حسابه على "إنستجرام" 25.2%، ويأتي في المركز 13 في القائمة، ويليه تشيلسي بنسبة 24.71%، ويليهما مانشستر سيتي ثم ليفربول بنسبة 24.35% و22.89% من المتابعين الوهميين على التوالي.