سلمان الفرج خانه بأسوأ طريقة .. صدمة في أصوات العرب "ضد" ياسين بونو بجائزة "ذا بيست"!

مَن مِن قادة المنتخبات العربية منح ياسين بونو صوته للفوز بجائزة "ذا بيست"؟ ومَن خانه؟

خسر المغربي ياسين بونو؛ حارس مرمى الهلال السعودي، صراعه على جائزة "ذا بيست" لأفضل حارس المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد منافسة مع البرازيلي إيدرسون مورايس؛ حارس مانشستر سيتي الإنجليزي، والبلجيكي تيبو كورتوا؛ حارس ريال مدريد الإسباني.

الجائزة توج بها البرازيلي، بينما حل البلجيكي في المركز الثاني، وأسد الأطلسي ثالثًا، إذ تخلى عدد من قادة المنتخبات العربية عن التصويت لصالحه!

بالنسبة لزميله في الزعيم السعودي سلمان الفرج فقد قام باستبعاده نهائيًا من التصويت، ولم يضمه لاختياراته الثلاثة، في تصرف لم يقم به أي من قادة المنتخبات العربية، إذ فضل منح صوته للثلاثي مارك تير شتيجن، تيبو كورتوا وإيدرسون على الترتيب.

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أما الجزائري رياض محرز قائد الجزائر ومحترف الأهلي السعودي فوضع بونو في المركز الثاني بتصويته، وهو ما فعله أيضًا قائد العراق جلال حسن، واللبناني حسن معتوق.

وبالانتقال لمحمد صلاح؛ قائد منتخب مصر ومحترف ليفربول الإنجليزي، فمنح صوته للحارس المغربي كمركز ثالث.

بالحديث عمن منحوا بونو أصواتهم له كمركز أول، فبالتأكيد زميله في المغرب رومان سايس، بجانب قائد الأردن إحسان حداد، الكويتي خالد إبراهيم، الليبي طاهر بن عامر، العماني حارب السعدي، الفلسطيني مصعب بطاط، القطري حسن الهيدروس، السوري عمر السومة، التونسي يوسف المساكني، اليمني وحيد الخياط.