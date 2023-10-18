وسط صدمة جمهور الهلال .. نيمار يخرج بأول تعليق عقب إصابته المقلقة مع البرازيل

ماذا قال نيمار عقب إصابته المقلقة خلال مواجهة البرازيل وأوروجواي؟

خرج البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ محترف الهلال السعودي، برسالة للجماهير عقب تعرضه لإصابة مقلقة خلال مواجهة منتخب بلاده أمام الأوروجواي، فجر اليوم الأربعاء.

نجم السامبا خرج باكيًا في نهاية الشوط الأول من المباراة، إذ تعرض لسقوطخاطئ على قدمه اليسرى وسط شكوك باحتمالية إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، لكن في انتظار الفحوصات الطبية والأشعة للتأكد من حجم الإصابة.

الجماهير الهلالية تضع يدها على قلبها وستظل على هذا الوضع حتى الغد، لحين الكشف عن نتائج الأشعة، خاصة وأن هناك احتمالية لغيابه عن الملاعب لفترة قد تمتد لما هو أكثر من سبعة أشهر، إذا ما كانت إصابة في الرباط الصليبي، ما يعني نهاية موسمه مع الزعيم.

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لكن نيمار بدى صابرًا أمام الموقف الصعب، فكتب عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "هذه كانت الرسالة التي نشرتها قبل المباراة (الرجل يخطط طريقه، والرب يحدد خطواته، الله يعلم كل شيء)، كل المجد والشرف لك دائمًا يا إلهي، بغض النظر عن كل شيء، أنا أؤمن بذلك".

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يذكر أن المباراة انتهت بفوز أوروجواي بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم أمريكا 2026.

وتراجعت البرازيل للمركز الثالث في التصفيات برصيد سبع نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن أوروجواي؛ صاحبة الوصافة، بينما تتصدر الأرجنتين الترتيب بـ12 نقطة.