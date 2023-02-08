صدمة للنصر.. بوسكيتس مستعد للتضحية من أجل برشلونة

يرغب الإسباني سيرجيو بوسكيتس في البقاء مع برشلونة رفقة مدربه وزميله السابق تشافي هيرنانديز حتى أنه مستعد لتخفيض راتبه.
وسينتهي عقد بوسكيتس، 34 سنة، مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ولم يجدد تعاقده بعد مع رغبة مدربه تشافي في استمراره مع الفريق الذي قضى في صفوفه 15 سنة.
وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن لاعب الوسط الإسباني مستعد لتخفيض راتبه للبقاء مع برشلونة الذي يبدو لن يستطيع تعويضه نظرًا للمتاعب المادية التي يمر بها النادي.
لكن المعضلة التي قد تواجه تجديد عقد بوسكيتس هي المقدار الذي سيخفض فيه راتبه الذي وصل لعشرين مليون يورو، في ظل عرض النصر السعودي على قائد برشلونة راتبًا سنويًا 18 مليون يورو ليكون زميلًا لكريستيانو رونالدو.
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