صدمة .. النصر لم يحسم صفقة بروزوفيتش وبرشلونة يحاول خطف الكرواتي!

يوم حاسم في صفقة نجم إنتر

عاد الضباب ليُحيط بمستقبل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم وسط إنتر بعدما كان الجميع قد اتفق قبل 24 ساعة على فوز النصر السعودي بتوقيعه على حساب برشلونة بعد صراع الفريقين الشرس لضمه.

النادي الإيطالي أصبح مضطرًا لبيع نجمه الكرواتي رغم قيمته الفنية الكبيرة بهدف موازنة الميزانية واللعب المالي النظيف والتوجه للاعبين آخرين في مراكز أخرى استعدادًا للموسم الجديد.

المصادر المتابعة تحدثت عن اختيار إنتر لعرض النصر الذي يتفوق بوضوح على نظيره الإسباني، وأكدت كذلك موافقة اللاعب عليه خاصة أنه يزيد بالضعفين على ذلك المقدم من برشلونة، حيث قدم الفريق السعودي 20 مليون يورو سنويًا فيما لم يتجاوز عرض الفريق الكتالوني حاجز الـ7 ملايين.

الـ24 ساعة الأخيرة شهدت العودة للمربع صفر من جديد، حيث أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن رغم التفوق المالي لعرض النصر إلا أن برشلونة لم يفقد الأمل بعد ويُراهن على قرار اللاعب واقتناعه بتفضيل الخيار الرياضي على المالي خاصة أنه في عامه الـ30 فقط.

الصحيفة أشارت إلى أن اليوم الإثنين هو الحاسم في الصفقة حيث من المتوقع أن يُحسم اتجاه اللاعب نحو الرياض أو برشلونة، فيما أكد الصحفي فابريتسيو رومانو أن الاتفاق بين النصر وإنتر حول انتقال بروزوفيتش مقابل 23-24 مليون يورو موجود بالفعل لكن الجميع ينتظر الضوء الأخضر من اللاعب للمضي قدمًا وتوقيع العقود، فيما يُحاول البارسا جاهدًا إقناع الكرواتي بالرفض واختيار لعب دور خليفة سيرجيو بوسكيتس في الكامب نو.