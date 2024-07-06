رحلة 120 يومًا من المعاناة بعد دخوله في غيبوبة

استيقظت جماهير الكرة المصرية، صباح اليوم السبت، على خبر مؤلم، بعد إعلان نادي مودرن سبورت، وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق ونجم منتخب مصر.

وكان رفعت قد تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء مباراة لفريقه أمام الاتحاد السكندري، يوم 11 مارس الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، ليدخل في غيبوبة استمرت 9 أيام وظل ظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية حتى استعاد وعيه بشكل كامل.

وغادر رفعت المستشفى ليعود إلى حياته العادية ويتعافى قبل أن يظهر مؤخرًا في حلقة تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق ويروي تفاصيل أزمته الصحية، ومن ثم تعرض فجر اليوم لوعكة صحية ليتم نقله إلى المستشفى مجددًا ويلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

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وفي نفس السياق، تحدث الدكتور أحمد أشرف عيسى، الطبيب المعالج للاعب أحمد رفعت عن التفاصيل الطبية المتعلقة بحالته في تصريحات لموقع "كورة بلس"، قائلًا: "بعدما غادر رفعت المستشفى، أجرى عملية تركيب قسطرة وتم منحه أدوية حتى يستعيد القلب العمل بكامل كفاءته".

وأضاف: "بالنسبة لجهاز الصدمات كان هناك ضيق في الشريان التاجي وتم إعادة التروية وإعادة الدم ومساره في هذا الشريان، وكان القرار الطبي أن يأخذ العلاج ونمنحه فرصته من 40 إلى 45 يومًا وبعدها يكون التقييم".

وأوضح: "كان هناك تحسن ملحوظ في كفاءة القلب والضربات غير الطبيعية قلت بشكل كبير، كما تحسن النشاط البدني لرفعت، بدأنا في مرحلة الإعداد للدخول في مرحلة التأهيل القلبي، حتى فوجئنا فجر اليوم السبت، باتصال من شقيقه أبلغني فيه بسقوط اللاعب وتوقف قلبه".

وتابع: "تم نقل رفعت إلى المستشفى وتوجهت إليه، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي متقدم لمدة ساعة و45 دقيقة تلقى فيها صدمات كهربية وكل أدوية الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم ولكن القلب لم يستجب".

وختم: "حتى الآن لا يمكن أن نحدد سبب طبي واضح لأن القلب حدث له توقف كامل، خصوصًا أنه كان مع أصدقائه وأسرته يشاهد المباريات وحدث توقف كامل في القلب مرة واحدة".

وكان رفعت أحد نجوم منتخب مصر للشباب المتوج بكأس الأمم الأفريقية 2013 التي أقيمت في الجزائر، ومن ثم لعب لأندية إنبي والزمالك والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي، وخاض تجربة احترافية في الوحدة الإماراتي كما لعب 5 مباريات دولية مع منتخب الفراعنة الأول.