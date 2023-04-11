صدمة .. الدوري الإسباني يستبعد ريال مدريد وبرشلونة من جولته "الأمريكية"

الفجوة تستمر في الاتساع

قررت رابطة الدوري الإسباني استبعاد كل من برشلونة وريال مدريد، من الرحلة الصيفية المقرر إقامتها لأندية البطولة في الولايات المتحدة والمكسيك.

الليجا حرصت طوال السنوات الماضية على إرسال أنديتها إلى أمريكا الشمالية في الصيف، من أجل المساهمة في زيادة شعبية ومتابعة البطولة في هذه المنطقة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهذه المرة سيغيب الثنائي الأهم ريال مدريد وبرشلونة عن هذه الجولة الصيفية، بظهور كل من ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد وإشبيلية وريال سوسييداد في مشروع مشترك.

وستقام 4 مباريات ودية طوال هذه الجولة، حيث يلعب أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسييداد في المكسيك يوم 2 أغسطس، كما يواجه ريال بيتيس نظيره إشبيلية بنفس اليوم.

وبعد ثلاثة أيام ستكون هناك رحلة أخرى في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، بمواجهة أتلتيكو مدريد مع إشبيلية وريال بيتيس ضد ريال سوسييداد.

ويأتي عدم ظهور ريال مدريد وبرشلونة في هذه الجولة، ليؤكد الفجوة في العلاقة بين الثنائي ورابطة الدوري الإسباني بسبب العديد من القضايا والملفات الهامة مثل دوري السوبر ليج وقضية مداخيل شركة "CVC" الشهيرة.