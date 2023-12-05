صدق أو لا تُصدق .. عدو حمدالله الأول يُشيد به! والصدمة تُصيب مقدم البرنامج

مهاجم الاتحاد خلق له الكثير من الأعداء خلال مسيرته الكروية

خلق عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد الكثير من الأعداء لنفسه خلال مسيرته الكروية، خاصة حين انضم للعميد بعد فسخ عقده مع النصر، لكنه تلقى مساء أمس إشادة كبيرة من أحد أبرز أعدائه.

حمدالله ساهم في انتصار الاتحاد على سباهان الإيراني في ختام دور المجموعات من دوري أبطال آسيا مساء أمس في مكة، إذ كان خلف الهدف الثاني الذي سجله زميله جوتا وحسم اللقاء والصدارة لصالح العيد.

الناقد الرياضي النصراوي، محمد العنزي، والذي اعتاد انتقاد ومهاجمة حمدالله منذ رحيله عن النصر أشاد بالمهاجم المغربي مساء أمس مؤكدًا أنه من سجل هدف الفوز للاتحاد وليس جوتا، وأضاف "الاتحاد بدأ يتعافى، استبدال المدرب في منتصف الموسم ليس سهلًا أبدًا، رغم ذلك رأينا الفريق ثابت ويلعب بثقة، وقد قدم مباراة جيدة اليوم بهدوء ومنطق وحقق الأهم وهو الصدارة المستحقة".

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تابع "البناء من الخلف كان واضحًا في الهدف الثاني، ومن وجهة نظري من سجل الهدف هو حمدالله، طريقة استلام الكرة والدوران والاختراق والتمريرة، أعتقد أنه من سجل الهدف وليس من صنعه".

كلمات العنزي أصابت مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، علي الصوابي، بالصدمة، إذ علق قائلًا "حمدالله لاعب الاتحاد لو سمع كلامك لاتصل بنا وسألنا "متأكدين أن هذا هو محمد العنزي؟".

العنزي رد قائلًا "محمد العنزي منطقي و"حقاني"، وقت الحق يقول الحق ووقت الخطأ يقول الخطأ، لا يوجد رأي ثابت، حين تظهر سلبية سأتحدث عنها وحين تظهر إيجابية سأتحدث عنها، هذا واجبي كناقد رياضي".

يُشار إلى أن النصر فسخ عقد حمدالله من طرف واحد في نوفمبر 2021 وقد انضم اللاعب للاتحاد في يناير 2022 وقاده للفوز بلقب الدوري الموسم الماضي.