صدق أو تصدق.. ليفربول أكثر عمالقة الدوري الإنجليزي استفادة من تقنية الفيديو!

منذ تطبيق التقنية في 2019

سيصدم مشجعو ليفربول إذا علموا كم المرات التي ذهبت فيها تقنية "الفيديو" لمصلحتهم منذ دخولها إلى الدوري الإنجليزي في موسم 2019-2020.

صحفي شبكة "إي إس بي إن" دالي جونسون، استعرض كل القرارات التي تم عكسها بسبب تقنية الفيديو منذ دخولها إلى الدوري الإنجليزي.

استعرض جونسون أكثر المستفيدين من هذه القرارات التي تم عكسها بسبب التقنية، فوجد أن برايتون أكثر فريق مستفيد من تلك التقنية في الدوري الإنجليزي (8 مرات).

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يليه مباشرة ليفربول بواقع (5 مرات) ثم يأتي كل من أستون فيلا ومانشستر سيتي ولديهما نفس الرصيد (4 مرات).

أما الفريق المتهم أكثر في إنجلترا بالمجاملة التحكيمية عبر التاريخ وهو مانشستر يونايتد، فيأتي بعد كل تلك الأسماء بـ 3 قرارات عكستها التقنية لصالحه، بالتساوي مع نيوكاسل، وأمام كل من كريستال بالاس وإيفرتون (مرتين).

ويرى مشجعو ليفربول أنفسهم معرضين للظلم التحكيمي في سياقات عدة عبر التاريخ، كما أن المدرب يورجن كلوب انتقد الأداء التحكيمي لتقنية الفيديو في العديد من القرارات من قبل.