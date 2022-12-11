صداقة جيرو ومبابي تُثبت أقدامها على حساب راعي كأس العالم!

مبابي ينشر ثقافته بين لاعبي فرنسا!

سار أوليفييه جيرو على خطى زميله كيليان مبابي بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في مباراة فرنسا وإنجلترا، حيث حمل جائزة رجل المباراة بالعكس عند التقاط الصورة التذكارية، هذه الجائزة التي ترعاها شركة "بدويايزر" للمشروبات الكحولية.

جيرو قاد فرنسا للوصول إلى نصف نهائي كأس العالم بفضل هدفه في شباك إنجلترا الذي حسم اللقاء لصالح الديوك بهدفين مقابل هدف في الدو ربع النهائي.

وأوضح تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه حيلة متعمدة بعد أن فعل مبابي الشيء نفسه في وقت سابق من البطولة، حيث حصل مبابي على جائزة أفضل لاعب في المباراة في ثلاث مباريات، وفي كل مرة كان يتأكد من أن الصورة لم تظهر اسم الراعي.

وأشار التقرير إلى أن القرار متعمد نيابة عن مبابي مع شرط في حقوق صورته بعدم الإعلان عن مشروبات كحولية، أو المراهنات الرياضية والوجبات السريعة، ويبدو أن جيرو يُظهر دعمًا لزميله في المنتخب مما يشير إلى أن صداقة الثنائي تثبت جذورها بقوة.

يذكر أن الثنائي الفرنسي لعبا أدوارًا رئيسية في فوز الديوك بكأس العالم قبل أربع سنوات، قبل أن يمهدوا الطريق مرة أخرى نحو الحفاظ على اللقب في قطر ويحرزوا ثمانية أهداف فيما بينهم ليضرب فريق ديدييه ديشان موعدًا مع المغرب في نصف النهائي.