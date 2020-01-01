صداع في رأس جوارديولا قبل مواجهة ريال مدريد

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أزمة بدنية تهدد مانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

سيعاني مانشستر سيتي من أزمة قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بعد عودة المسابقة واستئنافها عقب توقف بسبب فيروس كورونا.

وكان ريال مدريد قد خسر من مانشستر سيتي على ملعبه سانتياجو بيرنابيو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي الوقت الذي سيستأنف فيه دوري أبطال أوروبا في النصف الأول من أغسطس المقبل، سيعاني مانشستر سيتي بدنيًا أكثر من ريال مدريد قبل أن يتواجها.

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وعلى الرغم من أن كلا الفريقين سيخوض 11 مباراة على المستوى المحلي قبل الوصول إلى دوري الأبطال، إلا أن هناك مشكلة بالنسبة لمانشستر سيتي.

الأزمة ليست في تبقي منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي وخروج ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا، ولكن في الفترة المتاحة للتدريبات لكليهما.

وحصل ريال مدريد على الضوء الأخضر من أجل العودة إلى التدريبات في الحادي عشر من الشهر الحالي، بينما لم يحصل مانشستر سيتي على الحق ذاته قبل الثالث والعشرين من الشهر ذاته.

وظهر لاعبو مانشستر سيتي في حالة بدنية غير مثالية وعلى رأسهم كيفين دي بروينه، ومع حصول ريال مدريد على 12 يومًا أكثر من التدريبات سيجعله ذلك في وضع بدني أفضل.

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يذكر أن مانشستر سيتي قد عوقب بالحرمان من المشاركة في المسابقات الأوروبية لموسمين، لذلك يحتاج إلى استغلال الموسم الحالي بالصورة الأمثل.