صدارة لا ينازعها أحد .. الكشف عن البطل المطلق للدوري الإنجليزي في القرن الحادي والعشرين!

إحصائية مثيرة عن ترتيب الدوري الإنجليزي في آخر 23 عامًا..

كشف إحصاء مثير عن الدوري الإنجليزي منذ بداية الألفية الثالثة، وتحديدًا منذ موسم 2000-2001، عن البطل المطلق للمسابقة، بالنظر إلى عدد النقاط التي تحققت على مدار 23 عامًا.

ومنذ ذلك التاريخ، تمكنت ستة أندية مختلفة من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، هي مانشستر يونايتد وآرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول وليستر سيتي.

موقع "sportbible" الإنجليزي كشف عن تلك الإحصائية المثيرة التي تداولها المشجعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعد مانشستر يونايتد، الذي فاز بسبعة ألقاب في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2000-2001، هو صاحب أكبر عدد من النقاط في آخر 23 عامًا، حيث تمكن "الشياطين الحمر" من حصد 1731 نقطة.

مانشستر يونايتد يتفوق بفارق ملحوظ على تشيلسي الذي جمع 1656 نقطة، وتمكن في الوقت نفسه من التتويج بلقب "البريمييرليج" خمس مرات.

أما آرسنال، الذي توج باللقب مرتين منذ موسم 2000-2001، فيأتي ثالثًا بعدما جمع 1607 نقاط، ويأتي خلفه ليفربول وتوتنهام بإجمالي نقاط بلغ 1566 و1352 نقطة على الترتيب.

أما مانشستر سيتي الفائز بسبعة ألقاب في الدوري الإنجليزي في آخر 23 عامًا، فقد جمع 1347 نقطة خلال تلك الفترة، ليحتل المركز السادس في القائمة.

فيما تستكمل أندية إيفرتون ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا ووست هام يونايتد المراكز العشرة الأولى على الترتيب.