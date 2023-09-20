صدارة بفارق كبير ومركز صادم لبرشلونة وريال مدريد .. شعبية أندية أوروبا في أمريكا!

دراسة تكشف شعبية كبار أندية أوروبا في الولايات المتحدة الأمريكية..

نجح نادي برشلونة أخيرًا في التفوق على غريمه ريال مدريد فيما يتعلق بالشعبية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أصبحت واحدة من أهم وأكبر الأسواق فيما يخص كرة القدم.

في السنوات الأخيرة، أصبحت كرة القدم ذات شعبية متزايدة في الولايات المتحدة وهي الآن ثاني أكثر الرياضات شعبية بعد كرة القدم الأمريكية وقبل كرة السلة والبيسبول.

وحسب دراسة إحصائية نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد الإنجليزي هو أكثر الأندية شعبية في الولايات المتحدة، حيث كشفت الدراسة أن حوالي 18% من مشجعي كرة القدم في أمريكا اختاروه كناديهم المفضل.

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مانشستر يونايتد يتفوق بفارق شاسع عن الفريقين صاحبي المركز الثاني، وهما غريماه تشيلسي ومانشستر سيتي، حيث حصل كل منهما على 8% من الأصوات.

فيما أصبح برشلونة هو النادي الإسباني الأكثر شعبية في الولايات المتحدة، بعدما حصل بطل الدوري الإسباني 2022-2023 على نسبة 7% من الأصوات، متفوقًا على ريال مدريد الذي حصد 5% فقط من الأصوات.

المثير في الدراسة هو أن برشلونة وريال مدريد كانا الفريقين الوحيدين من خارج الدوري الإنجليزي، حيث يحتل "البلوجرانا" المركز السادس في الترتيب، ويأتي خلفه ريال مدريد سابعًا.