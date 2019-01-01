صحف كرواتيا تُسمي جمال باجندوح "ملك انستاجرام"

جمال باجندوح انتقل حديثاً إلى الدوري الكرواتي ولديه لقب جديد هناك

فيسبوك تويتر بلال محمد

أطلقت الصحف الكرواتية، لقب ملك انستاجرام، على اللاعب السعودي جمال باجندوح والمنتقل حديثاً إلى نادي فارازدين الكرواتي.

وأعلن النادي الكرواتي، توقيعه مع باجندوح مساء أمس السبت في صفقة انتقال حر، بعد نهاية مشواره مع نادي الاتحاد، وعدم تجديد التعاقد بين الطرفين.

ورحبت الصحف الكرواتية، باللاعب صاحب الـ 26 عاماً، على طريقتها الخاصة إذ وصفته بملك انستجرام، خلفاً للإيراني صديق محمد لاعب دينامو زغرب.

ويمتلك باجندوح في حسابه على موقع انستاجرام 792 ألف متابع، أي أكثر تقريباً بـ 17 ضعفاً عن عدد سكان مدينة فارازدين التي يبلغ عدد سكانها 17 ألف نسمة.

الأهلي يفوز في أولى ودياته ضد نادي فرازدين الكرواتي 💪



سجل أهداف الأهلي عن طريق 👇



عمر السومة ⚽️

حسين المقهوي ⚽️

عبد الفتاح عسيري ⚽️



(📸: @ALAHLI_FC) pic.twitter.com/zFEeYOLn4P — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 14, 2019

وأصبح اللاعب السعودي، هو أكثر اللاعبين لديه متابعين على موقع انستاجرام، وفي المركز الثاني يأتي صديق محرمي 556 ألف متابع، وفي المركز الثالث فاروق ميا لاعب جوريكا برصيد 195 ألف متابع.