جواز السفر كلمة السر.. رد مذهل من لوكا مودريتش على المشككين في عمره

موقف رائع بين مودريتش وصحفي شكك في عمره..

قدم لوكا مودريتش أداءً مذهلًا رفقة منتخب كرواتيا في مواجهة هولندا في مباراة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023، التي أقيمت على ملعب دي كويب في مدينة أنشخيده، لدرجة أن أحد الصحفيين لم يقتنع أن قائد كرواتيا يبلغ من العمر 37 عامًا.

منتخب كرواتيا تأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023 بعد الفوز على منتخب هولندا في عقر داره بنتيجة 4-2 بعد التمديد لشوطين إضافيين إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، في لقاء كان مودريتش بطله الأول، وحصل على جائزة رجل المباراة.

مودريتش تحدث في تصريحات لشبكة "NOS" الهولندية بعد المباراة عن أحداثها واستحقاق كرواتيا للفوز كما هو متوقع، لكن ما لم يكن متوقعًا أن يُسأل نجم ريال مدريد من المراسل عن عمره.

المراسل قال لمودريتش: "هل يمكنك أن تُظهر لنا جواز سفرك وتؤكد أنك تبلغ من العمر 37 عامًا؟، الأمر لا يصدق خاصة مع استمرارك في الملعب لحوالي 120 دقيقة".

ليرد قائد كرواتيا ضاحكًا: "نعم يمكنك أن ترى جواز سفري، سأجعلك تشاهده لاحقًا، لكن ماذا يمكن أن أقول، الجماهير تمنحني الكثير من الحب، إنه أمر لا يصدق بالنسبة لي، ومن دواعي سروري أن أواصل اللعب".