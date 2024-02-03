صحفي يرقص عاريًا.. آخر صيحات كأس أمم إفريقيا!

أشياء غريبة للغاية تحدث في البطولة الإفريقية..

أشار بيان صادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى أنه ضمن حالات السلوك الخارج من قبل البعض في وسائل الإعلام التي تغطي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار، تم رصد أحد الصحفيين "يرقص عاريًا في المنطقة المخصصة لوسائل الإعلام!".

وأردف الاتحاد الإفريقي في بيان عبر متحدثه الرسمي بأنه "لا يمكن السماح بذلك" مهددًا بـ"سحب اعتماد أي صحفي يشارك في احتفالات صاخبة أو يسيء معاملة زملائه المراسلين".

كما حذر البيان من أنه "لن يتم التسامح مطلقًا مع أي نوع من أنواع العراك" وكذلك مع مخالفة اللوائح المتعلقة بمنع البث المباشر في المناطق المختلطة، أو استخدام طائرات "الدرون".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: "لاحظ (كاف) السلوك غير اللائق وغير المهني لبعض المشتغلين بالإعلام في أماكن العمل في كأس الأمم الإفريقية. واجتمع مع اللجنة المنظمة المحلية والشرطة لمناقشة الوضع وإيجاد حلول عملية".

وأردف: "وبينما ندرك أننا جميعًا من مشجعي كرة القدم ومتحمسون لمنتخباتنا الوطنية، فمن المتوقع من الصحفيين مراعاة المعايير المهنية".

الجدير بالذكر أن تلك ليست الحادثة الأولى من نوعها في البطولة، فلقد قام بعض الصحفيين بالتحرش لفظيًا والهجوم على لاعبي غانا في الممر عقب خروج فريق النجوم السمراء بالتعادل مع موزمبيق 2-2.