صحفي مدريدي يطالب بإيقاف ليفاندوفسكي وكانسيلو في الكلاسيكو لهذا السبب!

ماذا يفعل النادي الكتالوني؟!

يرى الصحفي في صحيفة "ماركا" كارلوس جونزاليس أن اللاعب روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة وزميله جواو كانسيلو لا يجب أن يلعبا في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

الصحفي المعروف بالانتماء لريال مدريد يرى أن الثنائي يجب أن يحصلا على عقاب كبير بسبب تعمد الحصول على بطاقات صفراء أمام لاس بالماس.

وكان الثنائي قد تم إيقافهما عن الجولة المقبلة أمام قادش، التي تسبق مواجهة الكلاسيكو في الجولة التالية أمام ريال مدريد لتراكم البطاقات.

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وكتب جونزاليس: "ما فعله ليفاندوفسكي كان عارًا، لقد تعمد النظر إلى الجانب الآخر عندما طُلب منه التبديل ولم يخرج حتى تأكد أن الحكم منحه البطاقة الصفراء".

وأضاف: "كانسيلو وليفاندوفسكي يجب إيقافهما لمدة مباراتين، وأن يغيبا عن مواجهة ريال مدريد، نظرًا لأنهما تعمدا الحصول على البطاقة الصفراء حتى يتواجدا في الكلاسيكو".

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جدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي بفارق ثماني نقاط عن صاحب المركز الثاني برشلونة.