صحفي بولندي ينسف رواية التصويت لرودري بسبب "تعليمه الجامعي وابتعاده عن السوشيال ميديا"

"امسح هذه التغريدة فورًا..."

لا تزال أصداء حفل الكرة الذهبية 2024، تتردد في كل مكان، في ظل انقسام الجمهور ووسائل الإعلام إلى فريقين، الأول مؤيد لفوز الإسباني رودري بالجائزة وآخر يرى أن البرازيلي فينيسيوس جونيور كان أحق بالصعود إلى مسرح "لو شاتيليه" ورفع الجائزة.

وحصد رودري الكرة الذهبية، بناء على عدد الأصوات التي حصدها من خلال تصويت الصحفيين والنقاد الرياضيين حول العالم، وذلك بعدما قدم موسمًا مميزًا مع مانشستر سيتي "بطل الدوري الإنجليزي ومساهمته في فوز منتخب إسبانيا ببطولة اليورو.

وانتشرت على حسابات جماهيرية لنادي ريال مدريد، تصريحات للصحفي البولندي ماشيتش إيوانسكي، الذي ذهب صوته إلى النجم الدولي الإسباني، مفسرًا ذلك بقوله: "اخترت رودري لأنه ليس لديه أي حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أكمل تعليمه الجامعي، ويتسم بتواضع كبير وأقدر كثيرًا مشاهدته طوال الـ90 دقيقة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وخرج الصحفي البولندي اليوم برد صريح وواضح على هذه التصريحات المنسوبة إليه، حيث علق على أحد الحسابات المدريدية التي نشرت تصريحاته، قائلًا: "هذا الكلام لم أصرح به من قبل، امسح هذه التغريدة فورًا وإلا سألجأ إلى اتخاذ إجراء قانوني ضدك".

يذكر أن نادي ريال مدريد قاطع حفل "البالون دور"، اعتراضًا على حلول فينيسيوس في المركز الثاني بقائمة الكرة الذهبية خلف رودري، رغم أن النجم البرازيلي ساهم بشكل كبير في فوز فريقه بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والسوبر الإسباني.