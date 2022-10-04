"صحاري السعودية تتحول إلى ملعب شتوي" .. أولمبياد آسيا 2029 في المملكة

النجاحات الرياضية في السعودية متواصلة

تواصلت النجاحات الكبيرة للرياضة السعودية بإعلان المجلس الأولمبي الآسيوي اليوم الثلاثاء اختيار المملكة وتحديدًا مدينة تروجينا في نيوم لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029.

الرياضة السعودية تعيش أوقاتًا ذهبية خاصة على صعيد كرة القدم، حيث حقق المنتخب الأول هدف التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر فيما تُوج منتخب تحت 23 عامًا ببطولة كأس آسيا لنفس الفئة العمرية، وانتزع الهلال لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

المملكة استضافت خلال السنوات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة في كرة القدم أبرزها كأس السوبر الإسباني ونظيره الإيطالي، وتستعد خلال السنوات القادمة لتنظيم عدد من الأحداث الرياضية الكبرى على الصعيد القاري.

إذ ستستضيف العاصمة الرياض دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السابعة عام 2025 وكذلك دورة الألعاب الآسيوية عام 2034، وقد أضيف لها الآن دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 والتي ستُنظم في مدينة تروجينا التي تُعد جزءًا من مدينة نيوم المستقبلية العملاقة.

تروجينا السعودية ستكون أول مدينة تستضيف الحدث الشتوي في غرب آسيا، بعد أن اقتصرت الاستضافة سابقاً على الصين واليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان، وقد مُنحت حق الاستضافة بالإجماع في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي الذي أقيم في كامبوديا اليوم.

وقد وقع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والمهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لنيوم والرئيس المكلف للمجلس الأولمبي الآسيوي "راجا راندير سينغ" عقد استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في السعودية.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الفيصل قوله عقب الفوز بالاستضافة "

يسرني أن أرفع خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد، بمناسبة فوز المملكة باستضافة دورة ⁧‫الألعاب الآسيوية الشتوية‬⁩ في ⁧‫تروجينا 2029‬⁩ بدعمهم السخي، أصبحت المملكة وجهة عالمية لمختلف الأحداث الرياضية".

يُشار إلى أن السعودية كانت قد تقدمت بطلب الاستضافة في بداية أغسطس الماضي، حيث أوضحت خلال ملف التنظيم أن تروجينا تُعد وجهة السياحة الجبلية العالمية في نيوم وأنه سيتم فيها دمج المظاهر الطبيعية مثل الجبال بالتقنية الحديثة لتوفير أفضل طبيعة تناسب الرياضات الشتوية.



وقد وصف بيان فوز السعودية من المجلس الأولمبي الآسيوي تلك الخطوة بأن صحاري وجبال السعودية ستُصبح قريبًا ملعبًا للرياضات الشتوية.