صامد منذ الستينات .. خيسوس نافاس يُحطم رقمًا قياسيًا مع منتخب إسبانيا

هدى عزيز
Jesus Navas Spain 2010 World CupGetty Images
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قائد إشبيلية يصل لرقم قياسي مع منتخب إسبانيا

كانت الأسابيع الأخيرة مثيرة للغاية بالنسبة لخيسوس نافاس بعد أن قاد إشبيلية للفوز بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخ النادي، تم استدعاؤه للمرة الأولى لمنتخب إسبانيا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

حسب تقرير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، كان أنتوني راماييتس حامل الرقم القياسي السابق، حيث ظهر مع إسبانيا آخر مرة في عام 1961 عندما كان عمره 36 عامًا و 349 يومًا، بينما نافاس شارك أمس أمام إيطاليا بعمر 37 عامًا و 206 يومًا.

وأشار التقرير إلى أن نافاس لم يتم استدعاؤه فقط لإضافة الخبرة إلى المجموعة، حيث قرر المدرب لويس دي لا فوينتي أن يبدأ به كظهير أيمن بدلاً من داني كارفاخال في مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم مع إيطاليا، مما جعله يصل إلى المباراة الـ 47 بقيمص المنتخب الإسباني، وبهذا الظهور أصبح نافاس أكبر لاعب يمثل منتخب إسبانيا على الإطلاق.

نافاس ساهم في انتصار اللاروخا بهدفين مقابل هدف أمام إيطاليا ليتأهلوا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، ليواجهوا منتخب كرواتيا.

الجدير بالذكر أن المباراة النهائية ستقام يوم الأحد القادم على ملعب فينورد.

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