صافرة مصرية تقود مباراة تفادي الهبوط بالدوري الغربي

إبراهيم نور الدين سيقود لقاء بالدوري المغربي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المغربي، عن تعيين طاقم حكام مصري لقيادة مباراة سريع وادي زم أمام المغرب التطواني، ضمن منافسات الدوري المغربي.

سريع وادي زم سيستضيف المغرب التطواني مساء يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة 23 ضمن منافسات الدوري المغربي للمحترفين.

ويقود طاقم التحكيم، الحكم إبراهيم نور الدين، ويعاونه هاني عبد الفتاح، وأحمد توفيق طلب كمساعدان.

💬- مجدي عبد الغني يبرر تصريحاته بخصوص أداء #الأهلي و #الزمالك في ملعب برج العرب. pic.twitter.com/gabPrCfPUg — جول مصر (@goaleg) April 1, 2019

المباراة في غاية الأهمية، وهو الأمر الذي دفع الاتحاد الغربي لاختيار طاقم تحكيم أجنبي، حيث تقام المباراة ضمن منافسات تفادي الهبوط للدرجة الثانية.

سريع وادي زم يحتل المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة، بينما يحتل المغرب التطواني المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

وكان الاتحاد المغربي قد عين الحكم المصري جهاد جريشة، للقاء الكلاسيكو بين الجيش والرجاء، ضمن منافسات الدوري المغربي للمحترفين.