صافرة مصرية تحكم لقاء كلاسيكو تونس

أمين عمر يقود لقاء الإفريقي والصفاقسي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

استقرت لجنة الحكام التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم، على تعيين طاقم حكام مصري بقيادة أمين عمر، لقيادة لقاء الكلاسيكو بين الإفريقي والصفاقسي.

الإفريقي سيواجه الصفاقسي مساء يوم الخميس المقبل، بالجولة 18 ضمن منافسات الدوري التونسي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن أمير عمر سيقود لقاء الكلاسيكو التونسي، ويعاونه الحكمين المساعدين أحمد حسام طه وأحمد توفيق طلب.

هلال الأوقات الحاسمة دائمًا.👌🏼



الربع ساعة الأخيرة سجل فيها الزعيم، 50% من أهدافه في البطولة الآسيوية.👏🏼👏🏼#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/cGr9eMDnsH — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 8, 2019

المباراة ستقام بين الصفاقسي والإفريقي على الملعب الأولمبي برادس، في العاصمة التونسية مساء الخميس.

الإفريقي يحتل المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بينما يحتل الصفاقسي المركز الثاني بـ34 نقطة لفريق الترجي المتصدر.