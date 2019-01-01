صافرة مصرية تحكم لقاء كلاسيكو تونس
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أحمد رفعت فيسبوك تويتر
استقرت لجنة الحكام التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم، على تعيين طاقم حكام مصري بقيادة أمين عمر، لقيادة لقاء الكلاسيكو بين الإفريقي والصفاقسي.
الإفريقي سيواجه الصفاقسي مساء يوم الخميس المقبل، بالجولة 18 ضمن منافسات الدوري التونسي للمحترفين.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن أمير عمر سيقود لقاء الكلاسيكو التونسي، ويعاونه الحكمين المساعدين أحمد حسام طه وأحمد توفيق طلب.
هلال الأوقات الحاسمة دائمًا.👌🏼— موقع قول السعودي (@GoalSA) April 8, 2019
الربع ساعة الأخيرة سجل فيها الزعيم، 50% من أهدافه في البطولة الآسيوية.👏🏼👏🏼#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/cGr9eMDnsH
المباراة ستقام بين الصفاقسي والإفريقي على الملعب الأولمبي برادس، في العاصمة التونسية مساء الخميس.
الإفريقي يحتل المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بينما يحتل الصفاقسي المركز الثاني بـ34 نقطة لفريق الترجي المتصدر.