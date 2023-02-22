صافرات وصراخ .. لماذا هاجمت جماهير ليفربول نشيد دوري الأبطال؟

هجوم حاد من جماهير ليفربول!

غرق ملعب أنفيلد بصوت صرخات الاستهجان أثناء عزف نشيد بطولة دوري أبطال أوروبا، خلال مواجهة ليفربول وريال مدريد، تاركًا المشاهدين يتساءلون عن سبب ازدراء مشجعي الريدز على المنافسة الأكبر في أوروبا.

لكن السبب يعود وبوضوح لخيبة الأمل التي عاشتها جماهير ليفربول في أمسية يوم 28 مايو الماضي، والأحداث المؤسفة قبل مواجهة الفريقين في نهائي البطولة نفسها.

ويشعر جماهير ليفربول بغضب عارم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بسبب تعاملهم مع نهائي العام الماضي، حيث لم يتمكن العديد من مشجعي الريدز من الوصول إلى ملعب فرنسا بعد الازدحام الشديد على الجسر المؤدي إلى الملعب، كما تم إلقاء اللوم عليهم في الأحداث التي شهدها محيط الملعب.

بينما كشفت تحقيقات مستقلة أن الجماهير أبرياء، حيث استخدم المشجعون نشيد الأبطال كفرصة للتعبير عن شكاواهم.

وذكر التقرير أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتحمل "المسؤولية الأساسية عن الإخفاقات" التي كادت تؤدي إلى "كارثة قاتلة جماعية"، بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتفرجين خارج الملعب.