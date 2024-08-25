"كل شيء سيئ".. صافرات الاستهجان تحفز نجم تشيلسي لتدمير وولفرهامبتون!

تجاوز سجله في ستامفورد بريدج..

تصدر نوني مادويكي نجم تشيلسي، المشهد في مواجهة وولفرهامبتون، مساء اليوم الأحد، في ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر تشيلسي في عقر داره أمام مانشستر سيتي بثنائية نظيفة، قبل أن يفوز على حساب مضيفه وولفرهامبتون (6-2).

وكان مادويكي قد نشر تدوينة مثيرة للجدل، أساء خلالها لمدينة وولفرهامبتون، قائلًا "كل شيء في هذا المكان سيئ"، قبل أن يقوم بحذفه، ما دفع جماهير الذئاب لاستقبال صاحب الـ22 عامًا بصافرات الاستهجان، كلما لمس الكرة طوال المبارا.

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ولم تمنع صافرات الجماهير الغاضبة اللاعب الإنجليزي من تسجيل 3 أهداف (هاتريك)، في أول ظهور بالتشكيلة الأساسية للبلوز.

وحسب شبكة "أوبتا"، فإن مادويكي سجل 3 أهداف في ملعب وولفرهامبتون بالبريميرليج، أكثر مما سجله في ملعب البلوز "ستامفورد بريدج".

وسجل مادويكي هدفين فقط بملعب تشيلسي خلال 18 مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، علمًا بأن هذا الهاتريك هو الأول لصاحب 22 عاما، منذ بداية مسيرته في البريميرليج.