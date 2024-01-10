ردًا على صافرات الاستهجان .. توني كروس يستفز الجمهور السعودي وأنشيلوتي يستاء!

كيف رد نجم ريال مدريد على صافرات استهجان الجمهور السعودي ضده؟

لم يستسلم الألماني توني كروس؛ لاعب ريال مدريد الإسباني، أمام صافرات الاستهجان التي أُطلقت عليه من قبل الجماهير السعودية الليلة، وخرج لاستفزازهم من جديد.

الألماني قاد فريقه للفوز أمام أتلتيكو مدريد بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، في مباراة امتدت للأشواط الإضافية، ليصعد لنهائي كأس السوبر الإسباني.

وشارك كروس بديلًا في اللقاء، لكن لاحقته صافرات استهجان الجماهير كلما لمس الكرة، في ظل غضبها من هجومه على السعودية ودوريها في مختلف المناسبات، والتي كان آخرها عند انتقال اللاعب الشاب جابري فيجا للأهلي.

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رد كروس على الهجوم السعودي جاء عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فكتب مستفزًا إياهم: "ما فعلتموه الليلة كان ممتعًا! أنتم جمهور مذهل" في إشارة أنه لم يتأثر قط.

ومن جانبه، علق مدربه كارلو أنشيلوتي على هذا الموقف، فقال عقب المباراة مستاءً: "لا أعلم سبب الاستهجان على كروس تحديدًا، وتوني كذلك لم يفهم السبب!".

يذكر أنه من المنتظر أن يلتقي ريال مدريد في النهائي بالفائز من مواجهة برشلونة وأوساسونا، التي ستقام اليوم الخميس.