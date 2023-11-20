فيديو | صاروخية من سيكو فوفانا .. نجم النصر يحرز هدفًا رائعًا لساحل العاج في شباك جامبيا

لاعب الوسط الإيفواري أحرز هدف منتخب بلاده الثاني في المباراة..

تألق الإيفواري سيكو فوفانا؛ لاعب وسط النصر السعودي، في لقاء منتخب بلاده اليوم الإثنين، أمام جامبيا، محرزًا هدفًا رائعًا.

المباراة حسمتها ساحل العاج بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

هدف المباراة الأول أحرزه كريستيان كوامي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بينما سجل فوفانا هدفه قبل نهاية المباراة بأربع دقائق من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

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الفوز رفع رصيد رفاق نجم النصر للنقطة السادسة متصدرين مجموعتهم، ومتفوقين بفارق الأهداف على الجابون؛ صاحبة الوصافة، بينما تحل بوروندي ثالثًا بثلاث نقاط، ودون أي نقاط تأتي تباعًا منتخبات كينيا، جامبيا وسيشيل.

يشار إلى أن النصر كان قد تعاقد مع فوفانا في الميركاتو الصيفي الماضي، بعقد يمتد لنهاية موسم 2025-2026، وخلال 11 مباراة في مختلف البطولات، سجل هدفًا واحدًا.