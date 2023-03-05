صاحب رقم قياسي في الإنذارات .. مفاجأة حول طاقم تحكيم كلاسيكو الاتحاد والنصر

المياراة يستضيفها الاتحاد في التاسع من مارس الجاري

تجنبًا لأي تلاعب أو أخطاء تحكيمية، سيدار كلاسيكو الاتحاد والنصر المنتظر بطاقم تحكيم أجنبي، وفقًا لطلب النادي الجداوي "صاحب الأرض".

العميد يستضيف العالمي في التاسع من مارس الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية فإن دائرة الحكام اتفقت مع طاقم تحكيم إسباني بقيادة ماتيو لاهوز، لإدارة الكلاسيكو.

لاهوز كان قد أثار الجدل في كأس العالم قطر 2022، وتحديدًا خلال مواجهة الأرجنتين وهولندا في دور ربع النهائي، إذ أشهر 18 بطاقة صفراء، أغلبها في وجه لاعبي التانجو، أثناء المباراة وبعدها، وبطاقة حمراء واحدة، إثر الإنذار الثاني لدينزل دومفريس؛ لاعب الطواحين.

يذكر أن النصر يتصدر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة متفوقًا بفارق نقطتين على الاتحاد؛ صاحب الوصافة.

وتعد المباراة ثأرية بالنسبة للعالمي، بعدما أطاح به العميد في يناير الماضي من كأس السوبر بهزيمته بثلاثية مقابل هدف وحيد.