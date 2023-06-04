صاحب تصريح ألاعيب مبابي .. باريس سان جيرمان يختار مدربه الجديد!

علي رفعت
Kylian Mbappe PSGGetty
باريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1C. Galtierيوليان ناجلزمانكيليان مبابي

النادي الفرنسي حدد مستقبل مدربه الحالي كريستوف جالتييه.

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان قد اتخذ قراره النهائي فيما يخص كريستوف جالتييه المدير الفني الحالي للفريق.

حيث أكدت صحيفة "ليكيب" أن المدرب لن يستمر في تدريب النادي بالرغم من الفوز ببطولة الدوري الفرنسي، إلا أن الإدارة لا ترى ذلك كافيًا.

وأوضحت الصحيفة أن ناصر الخليفي الرئيس الحالي للنادي قد حدد بالفعل المدير الفني القادم ليخلف جالتييه ويقود المشروع من جديد، وهو الألماني يوليان ناجلسمان.

وكان ناجلسمان قد تمت إقالته من تدريب بايرن ميونخ قبل عدة أسابيع بعد تراجع كبير في نتائج النادي الألماني وتأثير مشاكله الشخصية على الفريق، بعد أيام من فوزه على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ناجلسمان كان قد تحدث في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء باريس سان جيرمان عن وجود ألاعيب من النادي الفرنسي تتعلق بإصابة نجومه وعلى رأسهم كيليان قبل مواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

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