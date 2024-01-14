صاحب الـ105 هدف في الدوري السعودي: حُرمت من المنتخب بسبب النصر!

المهاجم الفذ يكشف أسرارًا مثيرة

فيما ينتظر الجميع في السعودية على أحر من الجمر المؤتمر الصحفي للإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية قبل المواجهة المرتقبة أمام عُمان في كأس آسيا 2023، والذي سيكشف خلاله عن أسباب استبعاد حارس المرمى نواف العقيدي في اللحظات الأخيرة من القائمة، فاجأ مهاجم النصر المخضرم وهدافه في الدوري السعودي الجميع بالكشف عن أسرار مثيرة تخلص مسيرته الدولية مع الأخضر.

استبعاد العقيدي من المنتخب دون إيضاح الأسباب فجر جدلًا واسعًا في الإعلام والشارع الكروي السعودي، وقد هاجم بعض الإعلاميين النصراويين المدرب الإيطالي ومسؤولي اتحاد كرة القدم وتهموهم بمحاربة لاعبي العالمي، خاصة مع عدم استدعاء الظهير الأيمن سلطان الغنام رغم تألقه الملفت هذا الموسم.

الأمر وصل بالعضو الذهبي للنصر، طلال الرشيد، بوصف المسؤولين عن المنتخب بالعصابة! وذلك وسط اتجاه مضاد يؤكد أن حارس المرمى رفض الجلوس بديلًا مما دعا مانشيني لإعادته من قطر إلى الرياض.

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مهاجم النصر المخضرم، محمد السهلاوي، صب المزيد من البنزين على النار بتصريحات مثيرة أكد خلالها أنه حُرم من اللعب للمنتخب السعودي بسبب تواجده في نادي النصر، وذلك خلال حواره في بودكاست طابة عبر يوتيوب.

إذ قال تعليقًا على عدم اعتماد مانشيني على فراس البريكان رغم تألقه مع الأهلي "أنا شخصيًا مررت بفترة تألق وبروز مع النادي ورغم هذا لم ألعب مع المنتخب، هناك لاعبين كانوا في أندية غير جماهيرية وحين انتقلوا إلى أندية أخرى جماهيرية محددة لعبوا للأخضر، أنا لم ألعب للمنتخب لأني كنت في النصر".

أتم رابع الهدافين التاريخيين للدوري السعوي برصيد 105 هدف مؤكدًا "كان من المفترض في ذلك الوقت أن ألعب لكن وجودي في النصر حرمني من المنتخب، صاحب القرار في ذلك الوقت قرر ذلك".