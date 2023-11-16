صاحبة فضيحة بنزيما وريبيري الجنسية: يوجد تسجيلات وكدت أنتحر بسبب الأمر

تفاصيل جديدة في فضيحة بنزيما وريبيري الجنسية...

كشفت زاهية ديهار، صاحبة فضيحة بنزيما وريبيري، الجنسية عن تفاصيل جديدة تخص القضية، وأكدت أن الثنائي لم يكن يعلم عمرها الحقيقي في ذلك الوقت، وأشارت إلى أن كانت تعاني بشكل كبير حتى استقرت حياتها من جديد.

وتعود الواقعة إلى عام 2010، عندما اتهم ثنائي منتخب فرنسا، كريم بنزيما، وفرانك ريبيري، بإقامة علاقة جنسية مع فتاة قاصر، وتم احتجاز الثنائي واستجوابهما.

وقال زاهية ديهار في تصريحات، نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "العلاقة بيننا كانت بالتراضي، وأنا لم أخبرهم عمري الحقيقي فقد كنت أظهر كأكبر من سني دائمًا".

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وتابعت: "بعد تلك الأزمة فكرت في الانتحار، ظهر اسمي في الصحافة رغمًا عني، وهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث للمرأة في المجتمع، لقد كان أمامي مهمة صعبة إما أن انتحر أو أحاول التغلب على ما حدث".

وأضافت: "كان من الصعب إيجاد وظيفة، والمضي قدمًا في الأشياء التي أحبها، كنت أفكر في حياتي الشخصية أيضًا هل يمكن أن يكون هناك علاقة في حياتي أو حياة عائلية، سيتم إخبار كل رجل يحاول التقرب مني بما حدث".

وتغلبت زاهية صاحب الـ 31 عامًا، على مخاوفها وأصبحت عارضة أزياء وممثلة ومصممة ملابس داخلية، بعد عقد من الزمن كامل كانت تشعر فيه بنقص التعاطف والتجريد من الإنسانية.