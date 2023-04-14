شيك على بياض .. محاولة مستميتة من تشيلسي لضم نجم برشلونة "بأي ثمن"

صفقة قد تحدث بالمجان في الصيف

يواصل نادي تشيلسي الإنجليزي محاولاته المستميتة، من أجل إغراء لاعب الوسط الإسباني جافي للرحيل عن برشلونة والانتقال إلى ستامفورد بريدج.

الشكوك مستمرة حول مستقبل جافي مع النادي الكتالوني، بسبب المشاكل التي يواجهها برشلونة مع اللعب المالي النظيف وإجراءات تسجيل اللاعب بعد تجديد عقده حتى 2026، ولو فشل برشلونة في معالجة الأمر سيكون النجم الشاب متاحًا للرحيل في الميركاتو الصيفي القادم بالمجان.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن النادي الإنجليزي التقى منذ بضعة أسابيع مع إيفان دي لا بينيا وكيل أعمال جافي، ومن المتوقع القيام باجتماع آخر سيحضره تود بولي مالك تشيلسي.

ومن المقرر أن يضع تشيلسي كل أوراقه على الطاولة في هذا الاجتماع، وتأتي الورقة الأبرز بوضع "شيك على بياض" بإغراء اللاعب من الناحية المالية التي تمثل أزمة طاحنة في برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي ليس مستعدًا لجعل جافي أحد أعلى اللاعبين أجرًا في النادي فقط بل في الدوري الإنجليزي بشكل عام، بالإضافة لتقديم مكافأة توقيع ضخمة للاعب في سنه.

وسيتم إغراء جافي كذلك بالمشروع الذي يحاول تشيلسي القيام به بضم أغلى المواهب في العالم، حيث أنفق تود بولي حتى الآن 600 مليون يورو على ضم لاعبين جدد.