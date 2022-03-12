كأس العالم
شيكولاتة ماركة "غانا" .. كوريا الجنوبية ممتنة للأفارقة للأبد!
6:14 م غرينتش+2 3/12/2022
يبدو أن صعود كوريا الجنوبية إلى ثمن نهائي كأس العالم المقام حاليًا في قطر لن يمر دون احتفالات صاخبة في الدولة الآسيوية رغم وصولهم لنصف النهائي من قبل.
فبحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" فقد أقيمت الاحتفالات في الشوارع والميادين العامة ونزلت الجماهير بأعداد غفيرة إلى للاحتفال بالصعود.
وفي وسط الاحتفالات بدأ مصطلح "شيكولاتة غانا" في أن يصبح متداول بكثرة عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر".
أحد الجماهير قال: "لن أتناول أي شيكولاتة في حياتي سوى شيكولاتة غانا حتى أموت"، وآخر كتب: "ما الذي سأفعله الآن؟ سأذهب للمحل حتى أشتري شيكولاتة من النوع الغاني".
جدير بالذكر أن خسارة غانا بهدفين نظيفين فقط وفشل أوروجواي في زيادة الغلة تسبب في صعود كوريا الجنوبية التي كانت لتخرج لو فازت غانا نفسها بالمباراة.