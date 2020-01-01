شيكابالا يمنح سبورتينج لشبونة نصف مليون يورو من خزينة الزمالك

سبورتينج لشبونة يربح القضية التي رفعها ضد الزمالك بسبب شيكابالا

سيحصل سبورتينج لشبونة البرتغالي على مبلغ نصف مليون يورو من الزمالك بسبب القضية التي قد رفعها ضد النجم المصري محمود عبد الرازق شيكابالا.

وكان شيكابالا قد انضم إلى الفريق البرتغالي قادمًا من الزمالك في 2014، ولكنه لم يلعب سوى مباراة واحدة مع الفريق الأول وعوقب بالتدرب مع فريق الشباب.

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وأثناء هذه الفترة تمرد شيكابالا احتجاجًا على عدم مشاركته، وقام بترك معسكر الفريق مما جعل سبورتينج لشبونة يتقدم بشكوى ضده وضد ناديه.

وبعد سنوات من القضية، حُكم لسبورتينج لشبونة بمبلغ نصف مليون يورو سيحصل عليها الفريق البرتغالي من نادي الزمالك، وذلك حسب صحيفة أبولا البرتغالية.

وتم إبراز الخبر صباح اليوم الجمعة الثالث من إبريل 2020 في صحيفة ريكورد والتي تعد واحدة من أكبر الصحف في البرتغال.

ويلعب شيكابالا حاليًا لنادي الزمالك بعد رحلة إلى الإسماعيلي والرائد السعودي قبل أن يجلس لفترة بلا نادٍ ثم ينضم إلى ناديه القديم.

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يذكر أن شيكابالا قد حصل على شارة قيادة الزمالك مؤخرًا ونجح من خلالها في رفع العديد من الألقاب في فترة قياسية، أبرزها كأس السوبر الأفريقي وكأس مصر.