فيديو | شيء مميز اشتهر به .. مفاجأة خاصة لكريم بنزيما في حفل تقديمه لجمهور الاتحاد

"الجوهرة المشعة" يتجهز لاستقبال كريم بنزيما

يقام اليوم الخميس، حفل تقديم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعبًا لنادي الاتحاد السعودي، في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في حضور الآلاف من الجماهير الجداوية.

العميد تعاقد مع النجم الفرنسي في صفقة انتقال حر، لمدة ثلاثة مواسم، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني.

وتم تسريب بعض الفيديوهات من تجهيزات الحفل، الذي سينطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، إذ يظهر تجهيز مجسم خاص لـ"يد" بنزيما، سيكون في استقباله في الحفل.

هذا المجسم تم تصميمه تمامًا كما تظهر يد بنزيما اليمنى، إذ يرتدي دائمًا رباطًا حولها في جميع المباريات منذ عام 2019م، إذ تعرض إصبعه "الخنصر" للكسر خلال مواجهة ريال بيتيس، في الدوري الإسباني.