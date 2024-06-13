أسطورة ريال مدريد وبرشلونة: الملكي في مشكلة .. ضم مبابي ولكن فقد كروس!

تصريحات قوية من "الألماني"

علق أسطورة ريال مدريد وبرشلونة الألماني بيرند شوستر على قرار النادي الملكي التعاقد مع كيليان مبابي، وتوجه برشلونة لتعيين مواطنه هانز فليك لتدريبه بداية من الموسم المقبل.

شوستر أحد نجوم ألمانيا على مدار تاريخها لعب مع برشلونة لثمان سنوات من 1980 حتى 1988 ثم انتقل لعامين للعب مع ريال مدريد، كما دربه لموسم في 2007-2008.

وقال النجم المعتزل على هامش فعالية خيرية طبية: "مبابي قادم ولكن فقدوا كروس، لقد نسينا أن ذلك سيكون بمثابة مشكلة لهم".

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وأضاف: "أملك شكوكي بخصوص خط وسط ريال مدريد لأن كروس كان مهماً جداً لهم على صعيد تنظيم اللعب وسيفقدون الكرة كثيراً بدونه".

وعن تعيين فليك: "نحن الألمان نحب الكرة الإسبانية كثيراً، فليك يعرف حجم الفريق الذي سيتولى تدريبه، بالنسبة لي مشكلة برشلونة ليست المدرب، يجب أن تبحث عن الجودة من أجل القتال مع هؤلاء على القمة".