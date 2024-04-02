شهد شاهدٌ من أهلها.. ماتيو لاهوز يعترف بظلم التحكيم لبرشلونة!

الحكم السابق يتحدث عن لقطة هامة في مواجهة لاس بالماس.

أكد الحكم الإسباني المعتزل ماتيو لاهوز أن فريق برشلونة تعرض للظلم مؤخرًا في الدوري الإسباني، بالتحديد خلال مواجهته بلاس بالماس.

وكان برشلونة قد فاز على لاس بالماس بهدف نظيف سجله البرازيلي رافينيا، وكانت تلك هي المرة الثالثة له التي يهز فيها الشباك في المباراة، لكنها الوحيدة التي أحُتسبت.

لاهوز علق على الهدف الثاني الذي تم احتسابه تسللًا على رافينيا وقال: "إنه أمر محرج للغاية، من الجنون أن ذلك الهدف لم يحتسب".

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وأضاف: "رافينيا لم يكن متداخلًا في الكرة في بدايتها، ووصلت إلى مدافع لاس بالماس وليفاندوفسكي، ووصولها له كان لعبة جديدة".

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جدير بالذكر أن لاهوز له الكثير من اللقطات المثيرة للجدل مع برشلونة، ولا تعتبره جماهير النادي الكتالوني من أفضل حكام الليجا.