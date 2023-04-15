شهادة براءة؟ صديق داني ألفيش يكشف تفاصيل مدوية بقضيته!

كواليس لم يتم الكشف عنها من قبل

شهادة جديدة في قضية النجم البرازيلي داني ألفيش يخرج بها أحد أقرب أصدقائه، بخصوص اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة في 30 ديسمبر الماضي.

منذ اعتقاله في 21 يناير لا يزال لاعب برشلونة السابق رهن الحبس الاحتياطي وبدون كفالة، حيث رفض القضاة الاستئناف خوفًا من هروب ألفيش بسبب القوة الاقتصادية الهائلة التي يمتلكها.

برنامج "Y ahora Sonsoles" البرازيلي أجرى حوارًا مع الصديق الذي تواجد مع ألفيش في ملهى ساتون الليلي الذي شهد وقوع الاعتداء الجنسي المزعوم.

وقال صديق ألفيش:"في وقت معين من هذه الليلة، قامت الفتاة بترك داني ألفيش للحديث مع أصدقائها قبل أن تعود له مرة أخرى، دخلوا وخرجوا معًا بشكل منفصل لمدة 15 دقيقة".

وأوضح:"داني كان يتحدث مع الجميع وقتها ولكن تركيزه الأكبر كان عليها، حيث رحبت بالرقص معه ومنحته كامل اهتمامها".

وأضاف:"لم يقل أي شيء غير طبيعي بعد مغادرتهما المرحاض معًا، قامت بمنحه قبلة كما فعلت ابنة عمها نفس الشيء بتقبيلي على وجهي وانتهت الليلة بسلام".

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكدت أن ألفيش يمر بحالة نفسية سيئة للغاية بسبب استمراره في السجن وانفصاله عن زوجته جوانا سانز.