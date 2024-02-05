شهادة براءة تين هاج!.. كابوس مروّع لفان دي بيك مع فرانكفورت

تتواصل معاناة الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب آينتراخت فرانكفورت المعار من مانشستر يونايتد لنهاية الموسم الجاري.

انضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى الفريق الألماني الشهر الماضي على سبيل الإعارة، لكنه لم يشارك سوى في 3 مباريات فقط.

وبعد أن ظل على مقاعد البدلاء في الخسارة (2-0) أمام كولن يوم الجمعة الماضي، ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن "لاعب أياكس السابق تلقى خبرًا صادمًا من المدرب دينو توبمولر بأنه "لن يكون جزءًا من قائمة النادي الأوروبية هذا الموسم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويستعد آينتراخت لمواجهة سانت خيلويزي البلجيكي في دوري المؤتمر الأوروبي، يوم 15 فبراير الجاري.

وأوضحت "بيلد" أن فان دي بيك أظهر "علامات جيدة" في مبارياته الثلاث مع النسور، لكنه لم يكن "كافيًا لإقناع المدرب"، في ظل التأثير السلبي لافتقاره العمل مع مدرب اليونايتد إيريك تين هاج، خلال الفترة الأخيرة قبل الإعارة.

وقد ينهي فرانكفورت كابوس النجم الهولندي في أولد ترافورد بخيار شراء بقيمة 14 مليون يورو، لكن لا يوجد ما يضمن أن فريق الدوري الألماني سيمضي قدمًا في هذا الانتقال.