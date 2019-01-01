شنايدر يدعو القطريين لدعم المنتخب في كأس آسيا

نجم الغرافة يطالب شعب قطر بالوقوف بجانب المنتخب في الإمارات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد ويسلي شنايدر نجم الغرافة بأداء منتخب قطر في كأس آسيا 2019 المقام في الإمارات حاليًا، لكنه طالب الجماهير بمواصلة دعمه للفوز باللقب.

وحقق العنابي انتصارين على لبنان وكوريا الشمالية ويستعد لمواجهة السعودية في مباراة حاسمة على صدارة المجموعة الخامسة.

وتحدث شنايدر لقناة الكأس القطرية مطالبًا الجميع في قطر بدعم المنتخب لمواصلة مشواره حتى الفوز باللقب، مضيفًا "أريد توجيه رسالة للجميع بأن يُواصلوا تشجيع قطر، لأنهم يقومون بعمل ممتاز في البطولة".

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أضاف النجم الهولندي "هم بحاجة لدعم أكبر الآن لأنهم سيواجهون منتخبات أقوى مما سبق. الطريق لن يكون سهلًا، لكن طالما يحظون بدعمكم، سيمتلكون فرصة التتويج باللقب".